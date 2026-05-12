サイオスがストップ高まで買われている。同社は１１日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．６倍の１億７７００万円となり、通期計画４億５０００万円に対する進捗率は３９．３％に達した。 売上高は同１８．１％増の５８億９５００万円で着地した。グルージェントシリーズを中心としたサブスクリプション製品が順調に推移したほか、ＡＩ関連案件