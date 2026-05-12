ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスは高い。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を５９００億円から７８００億円（前の期比１２．８％増）へ上方修正すると発表した。国内外の自然災害による発生保険金が予想を下回ったことや、海外事業の業績が改善したことが要因。政策株式売却益が予想を上回ったことも織り込んだ。前の期に続き最高益を更新する見通しを示しており、これ