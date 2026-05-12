午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１１、値下がり銘柄数は５１３、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他金融、石油・石炭、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは小売、空運、水産・農林。 出所：MINKABU PRESS