グループホームは、認知症のある方が少人数で共同生活を送る介護保険サービスです。名称は広く知られていますが、特別養護老人ホームや有料老人ホームと同じ住まいとしてとらえると、制度上の違いが見えにくくなります。利用できる人の条件、暮らし方、費用の内訳には、それぞれはっきりした特徴があります。入居後の生活を具体的に考えるには、まず制度の位置付けと利用条件を押さえることが大切で