血液がんの一つである「多発性骨髄腫」はこれまで、がん細胞が増えても症状が出ていない「くすぶり型」と呼ばれる段階では積極的な治療を行わず、悪化するまで経過観察をするのが一般的な方針でした。「ダラツムマブ（商品名：ダラキューロ）」は、高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫の進展を遅らせる初めての治療薬として2025年11月承認されました。2026年2月25日に東京都内で開かれたくすぶり型多発性骨髄腫に関するプレス