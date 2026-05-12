【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TWS（読み：トゥアス）の5thミニアルバム『NO TRAGEDY』（5月4日発売）が5月18日付オリコン週間アルバムランキングにて22.0万枚の売り上げを記録し、TWS史上最高の初週売上（※）で同ランキング初の1位を獲得した。 ※5月4日の日本発売日を基準として ■『NO TRAGEDY』は、運命に立ち向かうTWSのロマンスを描く 2025年10月にリリースした前作の4thミニアルバム『play hard』で