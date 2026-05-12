【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、5月5日にリリースした3rdミニアルバム『CHOOM』の発売を記念して、5月8日～5月10日の3日間、『Let’s CHOOM』のイベントが原宿・神宮前にて開催された。 ■各界のダンサーが「CHOOM」にあわせて多種多様な踊りを披露 『CHOOM』は韓国語で「踊り」を意味する。「誰もがリズムに身を任せて、自由に踊りながらひとつになることを願う」 という楽曲メ