ロブテックス [東証Ｓ] が5月12日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.0％減の1.9億円になり、27年3月期も前期比5.8％減の1.8億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.9倍の1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.4％→6.2％に大幅改善した。 株探ニュース