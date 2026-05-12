12日10時現在の日経平均株価は前日比750.32円（1.20％）高の6万3168.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1011、値下がりは513、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を168.15円押し上げている。次いでイビデン が135.09円、フジクラ が119.27円、アドテスト が112.23円、東エレク が39.22円と続く。 マイナス寄与度は198.7