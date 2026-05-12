台湾メディアの中時新聞網は11日、卓球のITTF世界選手権男子団体で優勝した中国の林詩棟（リン・シードン）の行動に日本のファンから不満の声が上がっていると報じた。10日に行われた決勝で、中国は日本にマッチカウント3-0で勝利し、12連覇を達成した。物議を醸したのは中国の優勝が決定した瞬間のこと。第3試合で戸上隼輔を下し喜びを爆発させた林は、審判らへのあいさつを終えた後、卓球台に飛び乗り、両手を突き上げた。これに