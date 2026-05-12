5月12日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 今朝の最低気温は、熊本市で15.5℃、天草市本渡で13.5℃と、この時期らしい気温になりました。内陸部は1桁になったところもあり、阿蘇市乙姫で8.8℃、あさぎり町で9℃、人吉市で10.9℃と平年より低く、ひんやりとした朝になりました。 日中の最高気温は、熊本市と人吉市で27℃、天草市牛深で25℃の予想で、午前