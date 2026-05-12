日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長は12日、連盟のミスでボブスレー男子がミラノ・コルティナ冬季五輪出場を逃した問題の聞き取りで、不適切な発言をしたと公表した。謝罪の声明を発表した。