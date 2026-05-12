12日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.540％を付けた。日本相互証券によると、1999年2月以来、約27年3カ月ぶりの高水準。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉を巡って不透明感が強まり、米原油先物価格が上昇。原油を中東産に依存する日本国内でインフレが進むとの懸念から国債が売られ、利回りが上がった。