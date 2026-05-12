日銀が12日発表した4月27、28日の金融政策決定会合の主な意見で、政策委員から「景気減速の明らかな兆候がない限り、早期に利上げに進むべきだ」との意見が出ていたことが分かった。中東情勢の混乱による原油高で物価上昇リスクが高まっているとして、物価安定に向け利上げが必要との指摘もあった。4月の会合では、中東情勢を見極めるため政策金利を0.75％程度で維持することを決めた。市場では早ければ6月の次回会合で利上げ