俳優の本木雅弘（60）が還暦を記念したフォトブック「awai刹那と永遠のまにまに」（トゥーヴァージンズ刊）を6月12日に発売する。写真集の発表は1999年以来27年ぶり。JR東海「うましうるわし奈良」などで知られる写真家・中村一弘氏（60）が手がけた。主演映画「黒牢城」（6月19日公開、監督黒沢清）製作の合間を縫い、東京、京都、英国で撮影。映画で演じる荒木村重の扮装姿のほか、白髪が交じった渋いヒゲ姿も披露。ロンド