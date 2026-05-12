お笑い芸人カンニング竹山（55）が、12日までにXを更新。22年に亡くなったダチョウ倶楽部上島竜兵さんの命日を迎え、献杯する様子をつづった。竹山は「ロケ終わって大阪のホテルで1人献杯。ダメだけどカップラーメン食って寝ます」と書き出し「また中野で皆んなで飲みて〜なぁ」と吐露。「すみません近々顔出しいきますもう一杯、献杯」と上島さんの名前こそ出さなかったが、自身もメンバーだった上島さん率いる「竜兵会」の宴会