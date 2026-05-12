中日は今季ここまで13勝22敗、首位・ヤクルトと9ゲーム差の最下位に沈む。広いバンテリンドームを本拠地にし、昨季はチーム得点403、打率.232は共にリーグワースト、チーム本塁打もリーグ5位の83本と打線を課題にしていた。本拠地にホームランウイングを設置した効果か、ここまでチーム25本塁打はリーグ4位、チーム得点120もリーグ4位とまずまず健闘している。投手陣は昨季チーム防御率リーグ4位だったとはいえ2.97、被本塁