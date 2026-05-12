春夏コーデに季節感と軽やかさをプラスしてくれる、ペーパー素材の「クロシェバッグ」。【GU（ジーユー）】からは、収納力の高いクロシェバッグが登場しています。手に取りやすい価格ながら、カジュアルにもきれいめにもなじむデザインが魅力。大人の春夏コーデをセンスよく格上げしたい人はぜひチェックしてみて。 洗練されたデザインと大容量を両立 【GU】「2WAYロングベルトクロ