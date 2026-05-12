筆者が父の運転で出かけたときのこと。パーキングエリアで休憩中、車に戻ってきた父の手には、なぜかソフトクリームが2つ。昔は絶対に買わなかった父の行動に驚きました。それは、父らしい不器用な優しさでした。 父とドライブ 私が実家に帰省したときのこと。まだ小さかった子どもを連れて、父の運転する車で出かけました。 途中、パーキングエリアに立ち寄ることになりましたが、子どもがぐっすり眠っ