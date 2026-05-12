映画『プラダを着た悪魔2』の衣装デザイナーを務めるモリー・ロジャース氏が、続編で生まれる新たなファッショントレンドについて、「最終的に決めるのはファン」との考えを明かした。ロジャースは2006年の前作で衣装デザインを手がけたパトリシア・フィールド氏とともに作品を支え、今回の続編では中心的な役割を担っている。 【写真】きらびやかな「プラダを着た悪魔」女優新アイテム誕生の