資料高速道路の渋滞 ネクスコ西日本は8日、中国エリアのゴールデンウィーク期間（4月25日～5月6日）の高速道路の交通状況を発表しました。発表によりますと、5km以上の渋滞は18回で、2025年の同じ時期より9回減少しました。このうち10km以上の渋滞は6回で、2025年の同じ時期より6回減少しました。 岡山県では5km以上の渋滞が3件発生しました。最も長かったのは、5月2日に山陽自動車道上りの岡山JCT付近