パルマ鈴木彩艶、強豪相手に見せた勇気ある戦いイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は現地時間5月10日、セリエA第36節のローマ戦に先発出場した。チームはホームで2-3と惜敗を喫したものの、随所に光るプレーを披露。地元メディア「パルマトゥデイ」は「マレンに対する素晴らしい反応を見せ、チームをつなぎ止めた」と、守護神の奮闘を称えている。試合は序盤から激しい攻防が繰り広げられた。パルマはチャンピオン