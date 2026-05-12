ニュース番組のコメンテーターとしても活躍する経済思想家・斎藤幸平さん（３９）の「人新世の『黙示録』」（集英社）は、５０万部超を売り上げた２０２０年発行の「人新世の『資本論』（同）の続編。前作は「暗い未来をどう避けるか」だったが、今回は「すでに突入した暗黒の世の中をどう生きるか」の話。マルクス主義研究の第一人者に、暗黒社会での生存戦略を語ってもらった。（樋口智城）「明るい未来はもうないです。暗