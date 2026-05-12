◇ポルトガル１部第３３節リオアベ１―４スポルティング（１１日）ＭＦ守田英正が先発したスポルティングは、アウェーでリオアベに４―１と逆転勝利し、欧州ＣＬ出場圏内となる２位に浮上した。５試合連続で先発の守田は、１点リードの後半１９分までプレーし、勝利に貢献した。すでにリーグ優勝はポルトに奪われたが、この勝利で３位ベンフィカと勝ち点２差をつけたスポルティング。今季は欧州ＣＬでベスト８まで進出し、守