◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が先発出場している本拠地レイズ戦で「ほっこりプレー」の場面があった。3−7の5回2死一塁のブルージェイズの守備。相手打者のムリンスが一塁ファウルライン際に弱い打球のゴロを転がすと、一塁手のゲレロが前進して捕球。そして一塁へ向かって走ってきたムリンスと約1メートルの距離で向かい会う形となった。すると