タレントのほしのあき（49）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”白トップス＆デニムコーデの散歩ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年は白を沢山着ようと思ってます←何の宣言？」とつづった。写真では“へそ出し”白トップス＆デニムコーデの愛犬の散歩ショットを投稿した。そしてリールでもいばらきフラワーパークでのVlog風の動画を公開した。