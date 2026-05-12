国内の炭酸飲料市場では、若年層の「コーラ離れ」が進む一方、「ゼロ系炭酸」の支持が拡大しているという。こうした市場変化を背景に、アサヒ飲料は植物由来の素材を使用したゼロカロリーの新商品『green cola（グリーンコーラ）』を投入。きょう12日から1都3県のコンビニ限定で発売を開始した。【写真】「小っ恥ずかしかった」WEB CMに出演した岸谷蘭丸■“我慢しすぎない”現代の消費スタイルに対応アサヒ飲料が今月8日に開