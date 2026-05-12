元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。大人気タレント＆人気放送作家との仲良し3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「至福時間」と題してつづり始めた。「去年開催される予定が延期になーり、やっと。ずっと笑ってた、、、頬骨が先走るくらい出ました」とホラン千秋、野々村友紀子氏との仲良し3ショットを投稿した。「楽しすぎた夜、そして普段はなかなか外で