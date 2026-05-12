セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念し、感謝の気持ちを込め、「創業感謝祭」を開催する。人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズを、第1弾は12日から、第2弾は19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。【写真】背徳感たっぷり…増量された「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」今回の「感謝盛り」の特長は、人気の12