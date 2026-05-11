とちぎテレビ 真岡市にある公園では色とりどりのバラが見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。 赤、オレンジ、白など、美しいバラが日差しを浴びて鮮やかに咲き誇っています。 真岡市下籠谷にある井頭公園のバラ園です。およそ２１０種類、１３００株のバラの開花に合わせて、５月９日から「ローズフェスタ」が始まりました。 公園の管理事務所によりますと、１１日時点でバラは５割以上開花し見ごろを迎