ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が11日、インスタグラムを更新。沖縄に梅雨が訪れたことを報告した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたーーーーリスナーさんに会えるるるるるーーーー沖縄はつゆーーーーー」とフォロワーにあいさつし、雨の中で傘をさした写真をアップした。竹中アナは身体にぴったりとフィットした、白いトップスを着用。トレードマークの斜めがけバッグで、豊満なバストを強