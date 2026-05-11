とちぎテレビ 今年も東北地方で人がクマに襲われる被害が発生しています。登山や山菜取りなど人が山に入る機会が増える時季を迎えましたが、栃木県内では、クマの目撃情報が例年より多いということで、県は注意を呼びかけています。 こちらは、４月上旬に日光市内で撮影された冬眠から覚めたとみられるツキノワグマの映像です。まだ雪がちらつく中、食べ物を探しているのか、地面を気にするように歩いています。県により