歌手で俳優の中山優馬が、20日に新曲「ReTRY」「SPARK」をデジタルリリースし、ミニジュエルキーホルダーを発売することを記念して、全国8ヶ所でのイベント＆特典会の開催が決定した。発売記念イベントを全国で開催するのは2014年にリリースした「Get Up!」以来、約12年ぶりとなる。【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTR