１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、あの人気ドラマばりの外科部長の総回診が描かれた。りん（見上愛）は、相変わらず担当患者である園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、苦戦。傷口を触ってばかりの園部に注意すると「うるさい！下女風情が黙っておれ！」と怒鳴られてしまう。そんなある日、病院内で外科の教授による総回診が行われる。教授の今井（古川雄大）を先頭に、助教授の藤田（坂口涼太郎