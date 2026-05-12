フリーアナウンサー黒田菜月（35）が11日までにインスタグラムを更新。群馬県を旅行したことを報告した。黒田アナは「群馬リフレッシュ旅」と書き出し「榛名神社は、ゴツゴツの岩に囲まれていてかっこよかったです木々と岩の雰囲気が、他にはない神秘的な雰囲気でした！自然の強さを感じる神社でした」と感想をつづり、旅の写真を投稿した。ぴったりとタイトなトップスにジーンズの、美スタイルの引き立つコーディネートを公開し