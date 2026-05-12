IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、バラ庭園で撮ったお姫様ルックを公開した。ファッション誌「allure（アリュール）」コリアとコラボしたもので、自身のインスタグラムに9日、同誌掲載のショットを8枚アップした。韓国メディアのエクスポーツは12日「バラ庭園の中のお姫様ビジュアル…ずぬけた優雅さを放つ」の見出しで「まるでアニメの中のプリンセスを思わせるシルエット」とリポートした。ウォニョンは、バラが咲