重装甲なのに武器は「機関銃1丁」だけの極端な戦車第2次世界大戦の直前、イギリス陸軍は同軍独自の戦車区分である歩兵戦車の1作目として、「マチルダＩ」を配備しました。【写真】砲塔側面の目がポイント！ 往時の姿で展示される「マチルダI」本車は、当時の対戦車砲に対抗できる重装甲ながら、武装は機関銃1丁のみ。なんとも、防御力と攻撃力がアンバランスに思えますが、なぜこのような戦車が誕生したのでしょうか。「マチル