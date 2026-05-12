電気グルーヴの石野卓球（58）が12日、X上で一部のユーザーが「大麻で捕まったピエール瀧なんて」と投稿したことに対し「大麻じゃなくてコカインだよ！」と、ユニットを組むピエール瀧（59）の過去の薬物使用による逮捕歴に関して、訂正を入れた。瀧は、19年3月12日にコカインを使用したとして麻薬取締法違反容疑で逮捕され、同6月18日に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡された。その後、20年に映画「ゾッキ」（21年公開