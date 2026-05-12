グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が11日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着ショットを投稿した。96センチのバストがあふれ出そうなカラフルなバンドゥビキニ水着姿で、大きなつばの麦わら帽子をかぶったショットを公開。「トレカのイベント日程が決まりました」と7月11日に東京・秋葉原、8月8日には東京・神保町で開催することを報告した。また、別の投稿ではビキニ姿のバックショットも披露。ヒップラインなど