東大野球部出身で、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）のキャスターを務める大越健介氏は11日夜の放送で、10日に行われた東京6大学野球の法大戦で母校が勝利し、9年ぶりの勝ち点をあげたことに大満足の表情をみせた。東大はこの試合で13安打8得点。8−5で法大を下して、連勝。2戦先勝方式では、2017年秋の法大戦以来9年ぶりの勝ち点を奪取した。大越氏は東大野球部時代、エースとして活躍。番組ではスポーツ