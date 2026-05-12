グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。「服が収まらなくなってきたから断捨離するきゃ」とコメントし、近影をアップした。ノースリーブのミニワンピ−スを着用。96センチの美バストと、スラリと伸びた美脚をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「脚がキレイ」「収まりきってないよ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃ綺麗」「素敵ですね」とコメントが寄