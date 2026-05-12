歌舞伎俳優中村莟玉（かんぎょく＝29）が11日、インスタグラムを更新。ニューヨークの旅を投稿している。莟玉は米国を旅行中で、この日のストーリーズにはニューヨークで過ごしている様子をアップ。メトロポリタン・オペラ歌劇場の写真には「メットオペラにも行きましたよーと梅玉にメールした」と、父で歌舞伎俳優の梅玉に報告したことを記した。梅玉からは、82年の歌舞伎ニューヨーク公演が同劇場で行われたことや、梅玉の父で6