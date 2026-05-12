TBS蓮見孝之アナウンサー（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。3児の父としての悩みと子の成長をつづった。「成長？それとも…」と題した投稿によれば、高校生の長男のバレーボール関東大会初日と、小2の三男の運動会が重なってしまったという。「長男のときも、次男のときも、小学校の運動会は、ママとパパがそろって応援してきた」そうで、運動会から関東大会への“ハシゴ”は間に合いそうにない状況。「きっとママに観