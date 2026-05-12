グラビアアイドル秋田そな（21）が11日までに、インスタグラムを更新。撮影会の感謝を伝えた。秋田は「はなまるプール撮影会ありがとうございました!!麦わら帽子が好評いただけて嬉しかったです〜！」と感謝を伝え、水着姿を投稿した。秋田は、白いバストの引き立つビキニの上に、レースのトップスを着用。麦わら帽子をかぶり、夏先取りスタイルを披露している。この姿にフォロワーからは「最強にかわいい」「最高の推しだよ」「目