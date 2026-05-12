俳優志尊淳（31）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。ヘアメイクの様子を動画でアップした。志尊は「朝7時。ミンソクが出来るまで。みんなもまねしてね」とつづり、スキンケアからひげそり、メイク、ヘアセット、歯磨きをして衣装に着替えるまでの一連の流れを紹介した。「かわいいメイク動画ありがとう」「肌きれい！！そしてかっこいいー！！」などのコメントの他、メイク用品がNARS（ナーズ）のアイテムでそろえられ