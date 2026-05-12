◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのＫ・ガウスマン投手（３５）が本拠のレイズ戦で通算２０００奪三振を達成した。４回、先頭のＨ・フェドゥシアから空振り三振を奪い、大台に乗せた。現役ではバーランダー（タイガース）３５５４、シャーザー（ブルージェイズ）３４９９、セール（ブレーブス）２６３５、コール（ヤンキース）２２５１、ダルビッシュ有（