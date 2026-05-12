「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。カートに乗った動画を投稿した。「きもちよすぎる」とつづり、胸元がU字に開き谷間が露出されたデザインの白いミニワンピース姿を公開。海の絶景を背にし、足を組んで座って脚線美も披露し、風を感じて過ごす動画をアップした。ファンやフォロワーからも「美しい天使」「美脚でお綺麗」「爽やか」「可愛すぎるお嬢」