12日午前9時2分ごろ、茨城県と栃木県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.3と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝笠間石井、筑西門井（茨城）宇都宮、真岡石島、下野田中、下野笹原（栃木）▽震度2＝白河表郷（福島）水戸内原、土浦（茨城）栃木（栃木）館林上三林（群馬）さいたま大宮区（埼玉）野田（千葉）など▽震度1＝いわき三