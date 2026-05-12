ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーの曽野舜太が２４歳の誕生日を迎えたことを報告。２つの目標を宣言した。３日に２４歳の誕生日を迎えた曽野。１２日までにインスタグラムを更新し、「２４歳たくさんお祝いしてくれてありがとう！」と書き出し、リール動画を投稿。「『誕生日は感謝する日なんやで』昔、母に言われた言葉が今でもずっと残ってます。だから誕生日はちゃんと、ありがとうを伝える日に。」と続けた