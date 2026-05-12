２０２４年１月の能登半島地震を巡り、東京大などの研究チームは１１日、震源域の海底で断層の滑りや地層の隆起が集中した「大規模変形帯」が見つかったと発表した。この変形帯が沿岸に押し寄せた津波の発生に関与した可能性が高く、チームは詳細に分析すれば今後の防災対策にもつながるとしている。気象庁によると、能登半島地震の津波は石川県能登町で高さ４・７メートルに達した。震源となった断層は総延長約１５０キロ・メ